Für bessere Bedingungen: Proteste an der Günzburger Kreisklinik

Beschäftigte im Gesundheitswesen fordern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, in Günzburg traten dafür Angestellte vor die Kreisklinik.

Die Beschäftigten in der Kreisklinik in Günzburg und des Awo-Seniorenheims in Höchstädt traten am Donnerstag vor ihre Häuser und forderten von den Gesundheitsministern endlich Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. „Eine Verschiebung bis ins Jahr 2024 können wir nicht hinnehmen“, so Peter Mößle, Personalratsvorsitzender der Kreisklinik in Günzburg. Verdi hätte dem Gesundheitsminister, gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Pflegerat, mit der PPR 2.0 bereits vor einem Jahr ein Instrument der Personalbemessung vorgelegt. Dies sei in seiner Schublade verschwunden. "Mit dem jetzt veröffentlichten Versorgungsbarometer, einer Befragung der Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege, sowie der Psychiatrie und den Servicegesellschaften, haben wir einen aktuellen Beweis dafür, dass die Aufgaben dort, mit der derzeitigen personellen Besetzung, nicht schaffbar sind. Wir fordern die Gesundheitsminister auf, sofort zu handeln.“

Arbeiten bis zur Rente? Laut Verdi für 20 Prozent nicht vorstellbar

Roman Martynez von der Gewerkschaft Verdi ergänzte: „Unsere Befragung hat ergeben, dass sich 20 Prozent der Beschäftigten nicht vorstellen können, bis zur Rente weiterzuarbeiten. Wenn man bedenkt, dass in den Bereichen schon heute 225.000 Stellen fehlen und dann noch weitere 400.000 ihre Arbeit aufgeben sollten, dann fehlen uns zukünftig mehr als 600.000 Menschen in diesen Bereichen. Wie soll da noch eine gute Pflege gewährleistet werden?"

Die Proteste fanden am Tag der Gesundheitsminister-Konferenz statt und waren Teil eines groß angelegten Aktionstages. Überall forderten die Beschäftigten mehr Personal, um ihre Arbeit so machen zu können, wie sie es gelernt haben. Die Beschäftigten in der Krankenpflege fordern eine Personalbemessung, die Beschäftigten in der Altenpflege eine bundeseinheitliche verbindliche Personalbemessung. Darüber hinaus wird in der Altenpflege ein Systemwechsel gefordert: Weg vom Teilkasko-Modell der Pflegeversicherung hin zu einer Bürgerpflegevollversicherung, die nicht zu Lasten der Bewohner gehen darf.

Die Awo befindet sich derzeit in Tarifverhandlungen, die Beschäftigen fordern mehr Geld. „Wenn die Awo den Anschluss zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes halten möchte, muss sie noch mal drauflegen“, so Martynez.