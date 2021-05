Für den Sport gelten im Kreis Günzburg weiterhin strenge Regeln

Fitnesscenter öffnen, Gruppentraining ist erlaubt, selbst Zuschauer dürfen in Bayern nun wieder dabei sein. Für den Landkreis Günzburg gelten aber andere Regeln.

Die großen Sportverbände loben sich für ihre nun doch erfolgreichen Anstrengungen, die Politik hat die Sorgen des Sports in den vergangenen Wochen augenscheinlich ernster genommen als in den Monaten zuvor und die beinahe flächendeckend positive Entwicklung aller maßgeblichen Corona-Zahlen hat jetzt den entscheidenden Anstoß gegeben. Seit dem 21. Mai 2021 ist im bayerischen Breitensport vieles wieder möglich, was zuvor streng untersagt war. Grundvoraussetzung ist jedoch eine stabile Inzidenz unter 100. Was gleichzeitig bedeutet, dass die Wartezeit für die Sportgemeinschaft im Landkreis Günzburg für vorerst unbestimmte Zeit verlängert wird.

Während das Robert-Koch-Institut an diesem Freitag (3 Uhr) für Bayern eine Inzidenz von 66,9 und für München gar die Zahl 48,2 meldete, lag dieser Wert für Günzburg bei 155,9. Nur zwei Landkreise oder kreisfreie Städte im Freistaat sowie ganze sieben im Bundesgebiet standen zum gleichen Zeitpunkt noch schlechter da. Von Werten unter der entscheidenden 100er-Marke und zusätzlich von Stabilität können die Bürger in der Region demnach nur träumen. Sport in größeren Gruppen, Badespaß im Freibad, Körperkult im Fitnessstudio und selbst die Rolle des Zuschauers bleiben ihnen vorerst verwehrt.

Corona-Regeln: Sport in Gruppen bis 25 Personen

Die bislang bayernweit geltenden Beschränkungen auf Kleinstgruppen entfallen. Unter freiem Himmel ist nun die Sportausübung mit Kontakt, ausdrücklich auch als Mannschaftssport, in Gruppen bis 25 Personen möglich. Bayerns Sportminister Joachim Herrmann hat die entsprechende Anpassung am Donnerstag vor Pfingsten mitgeteilt. Voraussetzung neben der Inzidenz unter 100 ist, dass alle Teilnehmer einen negativen Testnachweis besitzen.

Auch sie dürfen rechtzeitig zu Beginn der Schulferien wieder öffnen. Besucher müssen allerdings vorab einen Termin buchen und beim Eintritt einen negativen Testnachweis mit sich führen.

Freistaat führt Fitnesscenter jetzt unter Sport

Monatelang schien die Fitnessbranche von der Politik vergessen, jedenfalls wurde sie fast nie erwähnt. Doch unmittelbar nach der Kabinettssitzung am 18. Mai teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit, die Staatsregierung betrachte Fitnessstudios nicht länger als Freizeiteinrichtungen, sondern führe sie im Bereich des Sports. Damit war der Weg zur Wiederöffnung frei – hier unter der Auflage, dass alle Anwesenden getestet sind, vorab einen festen Termin gebucht haben und abseits der unmittelbaren sportlichen Betätigung eine Maske tragen.

250 Zuschauer sind bei Sportveranstaltungen erlaubt

Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel sind in einem ersten Schritt 250 Zuschauer zugelassen. Neben der Testverpflichtung im Amateurbereich relevant dürfte hier vor allem der Platzzwang sein: Erlaubt ist nur der Verkauf von fest ausgeschriebenen Sitzplätzen.

Erst bei stabilen Sieben-Tage-Inzidenzwerten unter 50 ist ein Testnachweis im bayerischen Sport nicht länger erforderlich.

Erleichtert reagierte unter anderem der Präsident des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) Jörg Ammon auf die diversen Lockerungen. „Gemeinsames Sporttreiben in größeren Gruppen und damit mehr Lebensfreude werden wieder ein Stück weit mehr Realität“, sagte er. Gleichzeitig appellierte Ammon an die Kommunen, ihre Sportstätten zu öffnen und die Sportausübung zu ermöglichen. (AZ, ica)

