Gastgeber einer Geburtstagsfeier wird in Günzburger Disco vor die Tür gesetzt

Da er leicht verletzt wurde, erstattete der junge Mann Strafanzeige gegen zwei Mitarbeiter der Diskothek. Die Polizei ermittelt.

Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend seinen Geburtstag in einer hierfür angemieteten Diskothek in Günzburg gefeiert. Da sich der Gastgeber jedoch nicht an vertraglich vereinbarte Regelungen hielt, wurde er der Veranstaltung verwiesen.

Hiermit war er nicht einverstanden, weshalb er durch zwei Mitarbeiter der Diskothek zur Durchsetzung des Hausrechts gewaltsam nach draußen geführt werden musste. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und erstattete im Anschluss Strafanzeige gegen die beiden Mitarbeiter wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an, berichtet die Polizei. (AZ)