Gefälschte Mahnschreiben: Mehrere Günzburger bekommen Post

In gefälschten Inkassoschreiben, die an mehrere Günzburger verschickt wurden, wird behauptet, sie hätten einen Vertrag abgeschlossen.

Mehrere Günzburger haben am Samstag ein Mahnschreiben von einem angeblichen Inkassodienst erhalten. Im Schreiben wurde angegeben, sie hätten an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Angeblich seien so Kosten in Höhe von 272,46 Euro entstanden und sie sollten ein Sepa-Lastschrift-Mandat ausfüllen und zurücksenden, meldet die Polizei.

Bürger in Günzburg erkennen Betrugsversuch mit angeblichem Gewinnspiel

Im Briefkopf wurde, vermutlich um Seriosität zu vermitteln, das Logo eines ehemaligen Kabelanbieters verwendet. Die Angeschriebenen erkannten den Betrugsversuch und erlitten keinen Vermögensschaden. (AZ)