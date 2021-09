Geldbeutel beim Einkaufen aus Einkaufswagen in Günzburg gestohlen

Vorsicht beim Einkaufen: Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl einer Geldbörse in einem Verbrauchermarkt in Günzburg beobachtet haben könnten.

Es war nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, der einer 54-jährigen Frau teuer zu stehen kommt: Am Montag befand sich die Frau gegen 14 Uhr zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Violastraße in Günzburg. Ihre Einkaufstasche legte sie laut Polizei wie allgemein üblich in den Einkaufswagen, mit dem sie ihre Einkäufe transportierte. Als sie sich kurz von ihrem Wagen entfernte, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse aus der Einkaufstasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 entgegen. (AZ)