Gemeinsam mitfiebern: In Günzburg gab es Public Viewing zur EM

Das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Frankreich wurde auf dem Gelände der Radbrauerei übertragen.

Solche Bilder hat man lange nicht gesehen - weder die im Fernseher noch die davor: Am Dienstagabend startete die deutsche Fußballnationalmannschaft in München mit der Partie gegen Frankreich in die Europameisterschaft, vor Zuschauern. Und Zuschauer gab es auch in Günzburg, auf dem Gelände der Radbrauerei.

9 Bilder Wieder gemeinsam mitfiebern: EM-Public-Viewing in Günzburg Foto: Bernhard Weizenegger

Beim Public Viewing konnten die Fans gemeinsam mitfiebern. Und auch wenn das Ergebnis unerfreulich war, so gab es doch zumindest wieder das Ereignis, überhaupt zusammen Fußball zu schauen. Auch die weiteren Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auf dem Gelände übertragen. An den anderen Tagen gibt es dort Kinofilme zu sehen.

