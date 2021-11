Gericht: Nach Maskenstreit im Getränkemarkt geht es ins Gefängnis

Günzburg

Weil er sich nicht an die gültige Anordnung in einem Getränkemarkt im Landkreis Günzburg halten wollte, reagierte ein 44-Jähriger aggressiv und droht einem Mitarbeiter mit dem Tod.

Von Wolfgang Kahler

„Ich bring dich um, du Schwein“ – so drastisch reagierte ein 44-Jähriger bei einem Maskenstreit in einem Getränkemarkt im nördlichen Landkreis Günzburg. Ein Mitarbeiter forderte den Kunden dabei lediglich auf, die Corona-Maske korrekt zu tragen. Für sein extrem aggressives Verhalten mit Bedrohung und Beleidigung kassierte der mehrfach vorbestrafte Angeklagte vom Amtsgericht Günzburg eine Haftstrafe ohne Bewährung.

