Gericht: Rentner belästigt Elf- und Zwölfjährige in Günzburger Park

Plus Weil er zwei Mädchen auf sexuelle Inhalte ansprach, steht ein Rentner vor dem Amtsgericht Günzburg. Ein Foto überführt den Mann.

Ein schöner Sommerabend, zwei junge Mädchen, elf und zwölf Jahre alt, gehen im Park spazieren. Sie treffen einen 71-Jährigen, der mit seinem Hund unterwegs ist. Eine scheinbar harmlose Situation. Doch der Senior beantwortet die Frage nach dem Geschlecht des Hundes mit dem Satz: Das erkenne man "an ihren Titten". Dann dreht er das Thema des Gesprächs.