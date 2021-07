Günzburg

06:30 Uhr

Gerichtsverhandlung: Entscheidung zur Butzengünz gefallen

Plus Am Montag landete die Diskussion, wer für den Unterhalt der Butzengünz zuständig ist, vor Gericht. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Wie die Betroffenen darauf reagieren.

Von Julia Greif

Smaragdgrün schlängelt sich die Butzengünz durch Günzburg. Sie ist nicht nur schön anzusehen, sondern treibt auch mehrere Wasserkraftwerke an. Und sie macht Arbeit: Das Gewässer muss zum Beispiel von Schlamm, Ästen und Unrat befreit werden. Wer für diesen Unterhalt zuständig ist, war über Jahre in der Diskussion. Am Montag landete der Fall sogar vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen