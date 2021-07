Gestohlenes Mobiltelefon landet in einem Mülleimer in Günzburg

Das Mobiltelefon und Bargeld sind einer Frau in Günzburg gestohlen worden. Nach einer Stunde wurde zumindest das Mobiltelefon wieder gefunden.

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr wurde einer Dame mutmaßlich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg das Mobiltelefon und Bargeld gestohlen. Die Geschädigte ließ das Mobiltelefon über einen Provider orten. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen beziehungsweise der von der Geschädigten getätigten Suche nach dem Mobiltelefon konnte dieses etwas mehr als eine Stunde nach dem Diebstahl in einem Mülleimer im Bereich der Dillinger Straße gefunden werden.

Das Bargeld konnte laut Polizei nicht gefunden werden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder die beobachtet haben, wie das Mobiltelefon in den Mülleimer geworfen wurde, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)