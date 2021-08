Gewalt über Jahre: Hat ein Mann seine Ehefrau in Lebensgefahr gebracht?

Plus Wegen mehrfacher Schläge und anderer Vorfälle steht ein 31-Jähriger in Günzburg vor Gericht. Seine Schilderungen und die seiner Noch-Frau gehen stark auseinander.

Im vergangenen Jahr sind im Landkreis Günzburg 179 Anzeigen bei der Polizei erstattet worden, die unter den Begriff häusliche Gewalt fallen. Oft aber zeigen Opfer ihre Peiniger erst Monate nach den Taten an - wenn überhaupt, wissen die Beamten. Studien gehen von einer Dunkelziffer von über 90 Prozent aus. Doch eine heute 26-Jährige ist diesen Schritt gegangen. Nun steht ihr Noch-Ehemann in Günzburg vor dem Amtsgericht, angeklagt wegen einer Reihe gefährlicher Körperverletzungen.