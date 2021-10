Große Pläne für dieses Areal am Rand der Altstadt in Günzburg

Plus An zentraler Stelle bietet sich für die Stadt Günzburg eine laut Jauernig „gigantische Chance“, die Stadt weiterzuentwickeln – trotz schwieriger Eigentumsverhältnisse.

Das Areal zwischen Jahnhalle und Augsburger Straße fristet seit Jahren ein Schattendasein – trotz der zentralen Lage in Günzburg. Einzelhändler sind dort nur spärlich vertreten, eine positive Ausnahme sind die Buchhandlung und das Schreibwarengeschäft Hutter. Ähnlich sieht es beim Wohnraum aus, der ebenfalls ausbaufähig erscheint. SPD-Stadtrat Michael Jahn sagte auf der jüngsten Sitzung: „Das Gebiet ist komplett unterentwickelt.“ Das soll sich nach dem Willen der Stadt ändern.