Große Suchaktion in Günzburg: 84-jähriger Mann wurde vermisst

Seit Samstagabend wurde in Günzburg ein 84-jähriger Mann vermisst. Viele Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr sowie Helfer und Hunde suchten nach ihm.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hatte seit Samstagabend in Günzburg nach einem 84-jährigen Mann gesucht. Laut Polizei leidet er an Demenz und ist orientierungslos. Er verließ seine Wohnung, um einen Spaziergang zu machen, von dem er aber nicht zurückkehrte.

Der Senior wurde um 21.30 Uhr von den Angehörigen als vermisst gemeldet. Umgehend veranlasste die Polizeiinspekton Günzburg eine groß angelegte Suche. Insgesamt waren sechs Polizeistreifen, ein Polizeihund, ein Polizeihubschrauber, 20 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, ein Personensuchhund, 14 Flächensuchhunde und insgesamt 40 ehrenamtliche Helfer verschiedener Hilfs- und Rettungsdienste eingesetzt.

Hinweis eines Lokführers: Der Mann wurde neben der Bahnstrecke gefunden

Letztlich konnte der 84-Jährige aufgrund des Hinweises eines Lokführers am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr neben der Bahnstrecke zwischen Günzburg und Leipheim am Boden liegend gefunden werden. Er war ansprechbar. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)