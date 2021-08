Großeinsatz der Feuerwehr: In Günzburg gerät ein ausrangierter Bus in Brand

Mit reichlich Löschschaum verhinderte die Feuerwehr Günzburg Schlimmeres auf dem Firmengelände eines Schrottverwerters. Ein Bus war dort in Brand geraten.

Nur noch das Stahlgerippe blieb nach einem Brand eines ausrangierten Busses auf dem Gelände einer Schrottverwertung in der Siemensstraße in Günzburg übrig. Am Samstag entzündeten sich dort laut Polizei gegen 7.45 Uhr beim Zerlegen des Fahrzeugs Kunststoffteile, die das Fahrzeug in Brand setzten.

Die Feuerwehr Günzburg kann das Feuer rasch löschen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war die entstandene Hitze eines Schneidbrenners ursächlich dafür, dass sich Kunststoffteile am Bus entzündeten. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung, eine Rauchsäule war weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der Wehr war der Bus vollständig in Brand. Foto: Feuerwehr Günzburg

Löschversuche der Mitarbeiter blieben erfolglos, weshalb das Fahrzeug in der Folge in Vollbrand stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer mit zwei Schaumrohren unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden, bewegt sich aber im niedrigen Bereich, da ohnehin nur die nicht brennbaren Metallteile des Busses verwertet werden sollten.

Es wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg war mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)