Grüne im Landkreis haben viele Forderungen für die Umwelt

Nicht die große Politik, sondern jeden Einzelnen sehen die Grünen in der Verantwortung für die Umwelt. Aber auch der Landkreis muss aktiv werden, fordern sie.

Mit drei Anträgen und einer Anfrage wollen die Grünen im Landkreis Günzburg Zeichen für den Umweltschutz setzen. So soll die Landkreisverwaltung in den nächsten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Kommunen, Schulen, Waldbesitzern und Vereinen 1000 neue Klimabäume pflanzen. Die Grünen verweisen hier auf den Klimawandel und die heißer werdenden Sommer, weil Bäume nicht nur Sauerstoff erzeugen, sondern über die Verdunstung von Wasser auch zur Kühlung beitragen. Außerdem seien Neuanpflanzungen dringend notwendig, weil zur Verbesserung der Infrastruktur weiter abgeholzt werde, heißt es in der Mitteilung der Grünen. Sie verweisen auf die Munasenke bei Kleinkötz, wo etwa fünf Hektar Wald abgeholzt werden müssten.

Der Landkreis solle außerdem ein längerfristiges Förderkonzept für Dach- und Fassadenanlagen mit Fotovoltaik erarbeiten und Investitionszuschüsse dazu festlegen. Für die Startphase sehen die Grünen in diesem Antrag eine Fördersumme von 50.000 Euro für das aktuelle Haushaltsjahr als sinnvoll an. Sie schlagen vor, den Zuschuss je Anlage auf 750 Euro zu begrenzen, bei Fassadenanlagen auf 1000 Euro.

Balkonkraftwerke für den kleineren Geldbeutel

Auch für Stecker-Solar-Anlagen, oft als "Balkonkraftwerke" bezeichnet, soll die Landkreisverwaltung ein längerfristiges Förderkonzept erarbeiten und eine entsprechende Fördersumme je Haushaltsjahr vorschlagen, fordern die Grünen. Für die Startphase sei im aktuellen Haushaltsjahr eine Fördersumme von 10.000 Euro sinnvoll. Stecker-Solar-Anlagen seien eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen und gleichzeitig die eigenen Stromkosten zu senken.

Dies gelte insbesondere für Personen und Familien mit niedrigem Einkommen, die durch eine solche Förderung langfristig bei den Stromkosten entlastet werden könnten. Die Grünen im Landkreis sprechen hier von einem Beitrag zur sozialverträglichen Energiewende.

Frage nach Totalherbiziden

Kurt Schweizer, Vorsitzender der Grünen-Kreistagsfraktion, stellt außerdem eine Anfrage zur Umsetzung des Artenschutzgesetzes im Landkreis, in der es unter anderem um die Umsetzung von Gewässerrandstreifen sowie um Streuobstbestände und arten- und strukturreiches Dauergrünland geht, die unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich geschützte Biotope sind.

Hier fragen die Grünen nach der Kartierung solcher Flächen und wollen wissen, welche Maßnahmen es gibt, um diese Biotope im Landkreis zu vergrößern. Die Grünen fragen auch, ob die 20-Prozent-Quote für die ökologische Bewirtschaftung von staatlichen Flächen im Landkreis erreicht wird und ob der Landkreis auf seinen landwirtschaftlichen Flächen das Verbot von Totalherbiziden umsetzt. (AZ)