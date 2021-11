Günzburg sagt Altstadtweihnacht und Nikolausmarkt ab

Im vergangenen Jahr fiel die Altstadtweihnacht wegen der Corona-Pandemie aus. Heuer sollte sie stattfinden, jetzt hat sich die Stadt anders entschieden.

Aufgrund der Corona-Pandemie sagt die Stadt Günzburg die Altstadtweihnacht vom 1. bis zum 4. Dezember und den traditionellen Nikolausmarkt am 5. Dezember erneut ab. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und aufgrund der außerordentlich hohen Belastung in Kliniken ganz Schwabens und auch im Landkreis Günzburg hat sich die Stadt Günzburg in enger Abstimmung mit den örtlichen Vereinen und Organisationen, die den Weihnachtsmarkt im Dossenbergerhof maßgeblich tragen, entschlossen, die Altstadtweihnacht abzusagen. Das teilt die Stadt Günzburg mit.

Die Stadtverwaltung habe bis zuletzt daran gearbeitet, Günzburgs Bürgerinnen und Bürgern eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit in einem festlich geschmückten Weihnachtsdorf mit bezaubernden Kleinigkeiten und ausgesuchten Überraschungen sowie kulinarischen Köstlichkeiten zu bereiten. „Wenn wir allerdings erleben müssen, wie Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aktuell am Limit sind und um Leben kämpfen, kann man leider zu keiner anderen Entscheidung kommen“, sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Stadt Günzburg denkt über andere weihnachtliche Aktionen nach

Zudem werden die Stände größtenteils von Vereinen und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern betrieben. „Auch diese wollen wir zu keiner Zeit einem gesundheitlichen Risiko aussetzen“, so Günzburgs Oberbürgermeister.

Aktuell werden seitens der Stadtverwaltung Möglichkeiten überprüft, den Bereich der Innenstadt durch kleine Aktionen weihnachtlich zu gestalten. (AZ)