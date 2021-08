Günzburger Bauernmarkt freut sich über Zuspruch - und hätte gerne mehr Lieferanten

Plus Der fast leere Markt am Samstag ist nur eine Momentaufnahme im Urlaub gewesen, betont ein Vorstandsmitglied. Weitere Direktvermarkter seien aber willkommen.

Nur ein Lieferant ist am vergangenen Samstag auf dem Günzburger Bauernmarkt im Dossenbergerhof gewesen - der Rest war im Urlaub. Jochen Krauß, Vorstandsmitglied des Bauernmarktvereins, betont nun im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Markt keinesfalls aufgrund dessen infrage zu stellen sei: "Die Zahl der Lieferanten ist in den vergangenen Jahren gleich geblieben."