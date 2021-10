Günzburger Baufirma Bendl schenkt "Know-how" statt Geld

Plus Das Freiwilligenzentrum Stellwerk bringt eine niederländische Idee in die Region. Die Baufirma Bendl schenkt Einrichtungen und Vereinen ihr "Know-how" zu Weihnachten.

Es muss wohl immer einen Vorreiter geben, einen Mutigen, der den ersten Schritt macht. In Günzburg ist die Baufirma Bendl das erste Unternehmen, das gemeinnützigen Organisationen oder Einrichtungen ihr "Know-how" anstatt Geld zu Weihnachten schenkt. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk als Anlaufstelle für alle Belange rund um das Thema bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit im Landkreis Günzburg will mit dem "Marktplatz Gute Geschäfte" gemeinnützige Organisationen und Unternehmen zusammenbringen. Vier Projekte werden nun konkret umgesetzt.