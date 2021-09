Günzburg

Günzburger Erzieherin veröffentlicht Kinderbuch

Plus Die Günzburger Kinderkrippen-Erzieherin Julia Pointner erfand das Abenteuer des Chamäleons Milo und hat ihr erstes Buch veröffentlicht.

Von Martin Gah

„Das Chamäleon war schon immer mein Lieblingstier, weil es seine Farbe ändern und sich seiner Umgebung anpassen kann“, sagt Julia Pointner. So kam es, dass ein Exemplar dieser Gattung zum Helden ihres Kinderbuches „Bin ich etwas Besonderes?“ wurde. Der Held heißt Milo und lebt im Dschungel im Wipfel eines grünen Baumes. Er bewundert die anderen Tiere dort für ihre besonderen Fähigkeiten. Zum Beispiel den Papagei, weil er schön aussieht und durch den ganzen Dschungel fliegen kann, oder die Giraffe, weil sie so einen langen Hals mit schönen braunen Flecken hat. Milo wollte gerne herausfinden, was er Besonderes kann. Aber die anderen Tiere können ihm nicht helfen. Erst als der Elefant das Chamäleon versehentlich vom Baum schüttelt und es zu Boden fällt, erkennen sie Milos besondere Begabung.

