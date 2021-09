Günzburger Feuerwehr hatte 2020 deutlich weniger Einsätze

Plus Christian Eisele spricht über die Einsätze der Feuerwehr Günzburg und OB Jauernig lässt die vergangenen 18 Jahre Revue passieren. Titel des Ehrenkommandanten verliehen.

Der Kommandant und Stadtbrandinspektor (SBI) der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, Christian Eisele, ließ bei der Dienst- und Mitgliederversammlung das Jahr 2020 Revue passieren, wobei die Explosion der ehemaligen Tierzuchthalle mit über einer Million Euro Schaden sicherlich der spektakulärste Einsatz war. Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen. Woran liegt das?