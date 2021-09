Günzburger Herbstmarkt wird dieses Jahr dezentral

Damit die Besucher sich nicht drängeln müssen, wird der Herbstmarkt über die ganze Günzburger Altstadt verteilt.

Nach einem Jahr Pause will die Stadtverwaltung Günzburg die Marktkaufleute sowie die Geschäfte in der Innenstadt unterstützen und den Bürgern und Besuchern ein unbeschwertes Einkaufserlebnis bieten: Am Sonntag, 10. Oktober, ist Herbstmarkt in Günzburg. Um Besuchergedränge zu vermeiden, wurden die Marktstände in der gesamten Altstadt verteilt. Imbissstände mit einem abwechslungsreichen Essensangebot to go wurden in den Dossenbergerhof verlegt.

Stände gibt es am Günzburger Herbstmarkt in der ganzen Innenstadt

Grundsätzlich gibt es im Freien keine Maskenpflicht mehr. Zum Schutz für sich und andere empfiehlt die Stadtverwaltung jedoch das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, wenn der pandemiebedingte Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Das bunt gemischte Jahrmarktsortiment, angefangen von Kunsthandwerk über Kleidung, Lederwaren, Schmuck bis hin zu Haushaltswaren, verteilt sich dabei auf die gesamte Innenstadt. Hier bieten die Fieranten ihre Waren an: Marktplatz, Rathausgasse, Schloßplatz, Hofgasse, Wätteplatz, Bürgermeister-Landmann-Platz, Dossenbergerhof und Lannionplatz.

Platz für Außengastronomie in Günzburg

Das Marktgeschehen beginnt um 10 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Geschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Durch die großzügige Verteilung der Marktstände kann die Günzburger Gastronomie ihre Freischankflächen zumindest teilweise bestuhlt lassen. Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den 14 Tagen vor dem Markttermin und/oder Personen mit Covid-19 assoziierten Symptomen sind nach Mitteilung der Stadt vom Marktbesuch ausgeschlossen. (AZ)

