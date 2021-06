Günzburger Mediziner ist einer der Besten seines Fachs

Professor Christian Rainer Wirtz an der Neurochirurgie Günzburg ist laut „Focus Gesundheit“ einer von sechs Topärzten in Schwaben. Wer noch zu den Besten zählt.

Großer Erfolg für die Bezirkskliniken Schwaben: Auf der Liste 2021 der Top-Ärzte Deutschlands, veröffentlicht von „Focus Gesundheit“, stehen die Namen von sechs Medizinern, die bei Gesundheitsunternehmen des Bezirks beschäftigt sind. Das sind so viele wie noch nie. Das Magazin empfiehlt dabei in der deutschlandweiten Aufstellung drei Ärzte der Bezirkskliniken Schwaben zum ersten Mal: Professor Christian Rainer Wirtz (Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurochirurgie Günzburg) in den Bereichen der Neurochirurgie und der Wirbelsäulenchirurgie, Professor Alkomiet Hasan (Inhaber des Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Augsburg und Ärztlicher Direktor des dortigen Bezirkskrankenhauses) für Suchterkrankungen sowie den Ärztlichen Direktor des Bezirkskrankenhauses Donauwörth PD Karel Frasch für das Krankheitsbild Depressionen.

Arzt des Bezirkskrankenhaus Günzburg ist ausgezeichnet

„Alte Bekannte“ im Bereich psychische Erkrankungen sind der Leitende Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg, Professor Thomas Becker im Fachgebiet Schizophrenie, und der Chefarzt der Abteilung Akutgeriatrie und Gerontopsychiatrie, Professor Matthias Wilhelm Riepe im Fachgebiet Demenzen. Sie zählen laut Focus-Gesundheit seit Jahren zu den besten Ärzten ihrer Fächer in Deutschland.

Außerdem empfiehlt das Magazin in einer weiteren Liste Evangelos Lasos erneut als Facharzt für Neurochirurgie in der Region, und dies zum vierten Mal in Folge. Lasos arbeitet ambulant im Medizinischen Versorgungszentrum für Neurochirurgie und Neurologie am BKH Günzburg, einer Tochterfirma der Bezirkskliniken Schwaben.

Top-Mediziner für 124 Fachbereiche ermittelt

Laut Ratgebermagazin wurde die Datenerhebung im Auftrag von Focus zum ersten Mal durch den neuen Recherchepartner FactField GmbH erstellt. Mit einer qualitativ hochwertigen Methodik ermittelte das unabhängige Recherche-Institut die Top-Mediziner 2021 für 124 Fachbereiche. In die Recherche gingen unter anderem ein: Empfehlungen von Ärzten, fachliche Erfahrungen, wissenschaftliches Engagement, Patientenservice und -zufriedenheit, Barrierefreiheit und Qualitätsmanagement.

Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken als Trägerin der schwäbischen Bezirkskrankenhäuser, freut sich natürlich mit den ausgezeichneten Medizinern und ihren Teams: „Die Aufnahme in die Focus-Ärzteliste spiegelt den hohen Leistungsstand und die exzellente Expertise unserer Kliniken und ihrer Mitarbeitenden wieder, die weit über Bayerisch-Schwaben hinausgehen.“ (AZ)

