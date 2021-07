Günzburg

Günzburger Schüler hängen "Girlande der Schande" aus Müll auf

Die Kinder der Montessorischule Günzburg und der Bund Naturschutz haben am Freitag in Günzburg Müll gesammelt und daraus eine "Girlande der Schande" gebastelt.

Von Julia Greif

Die achtjährige Franziska Wieland stupst ihre Freundin Anna Rieb an: "Anna, schau mal, hier." Sie zieht einen Kronkorken aus der Wiese. Anna seufzt und sagt: "Da liegt so viel Müll auf dem Boden." Die beiden werfen ihn in den orangen Eimer, neben Plastikbesteck und eine abgerissene Halskette. Wie die beiden Mädchen sammeln 18 weitere Kinder der Montessori-Schule Günzburg an diesem Freitagmorgen Müll an mehreren Stellen in Günzburg. Vorbei am Kinderhaus Hagenweide geht es unter anderem in Richtung Skaterplatz.

