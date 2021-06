Günzburg

vor 15 Min.

Günzburger Stadtrat spricht sich für Landesgartenschau aus

Der Hofgarten in Günzburg: Die Kreisstadt an der Donau bewirbt sich für die Landesgartenschau.

Plus Der Günzburger Stadtrat beschließt eine "Interessensbekundung" an einer Landesgartenschau. Kritische Stimmen gibt es aber auch.

Von Walter Kaiser

Eine Landesgartenschau in Günzburg – diese Vorstellung ist verlockend. Folgerichtig hat der Stadtrat am Montagabend einen ersten Schritt gemacht und einstimmig eine, wie es offiziell heißt, „Interessensbekundung“ für eine der drei in den Jahren 2030, 2031 und 2032 geplanten Landesgartenschauen beschlossen. Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen waren sich einig, dass eine solche Schau für Günzburg eine Fülle von Vorteilen brächte. Zugleich war sich die Ratsrunde einig, dass es noch eine Reihe offener Fragen gibt, vor allem personeller und finanzieller Art. „Das wird ein Kraftakt“, betonte nicht nur UWB-Rat Ferdinand Munk.

