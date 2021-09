Günzburg

vor 31 Min.

Günzburger bietet seine angebliche Tochter zum Missbrauch an

Plus Der heute 69-Jährige tauschte mit einem Mittäter kinder- und jugendpornografische Bilder aus. Wie die Polizei ihm auf die Spur kam und wie das Gericht das Ganze beurteilt.

Von Julia Greif

E-Mails, in denen er sich mit einem anderen über den theoretischen Missbrauch seiner angeblichen Tochter "Sandra" austauscht. Ein Video eines zehn- bis zwölfjährigen Mädchens beim Urinieren, verschickt an einen Mittäter. Das ist nur ein Teil dessen, was die Staatsanwaltschaft einem Mann aus Günzburg vorwirft. Nun stand er in Günzburg vor Gericht.

