Günzburg

vor 17 Min.

Günzburgerin (100) über Stauffenberg-Attentat und moderne Technik

Elsa Meyer-Brötz feiert am Freitag ihren 100. Geburtstag. Die Günzburgerin spricht über die Erlebnisse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, aber auch über moderne Technik und ihren Geburtstagswunsch.

Plus Sie hat auf dem Schwarzmarkt Schmuck verkauft und das Attentat auf Hitler gefeiert. Die Günzburgerin Elsa Meyer-Brötz wird 100 und spricht über einen Wunsch.

Von Michael Lindner

Leckere Rezepte auf dem Smartphone nachschlagen, sie an den eigenen Drucker senden, dann abheften und nachkochen ist für Elsa Meyer-Brötz selbstverständlich. Bücher elektronisch auf einem Kindle zu lesen, ist für die Günzburgerin ebenfalls ganz normal. Und einen Schrittzähler in der Hosentasche zu haben, der ihr "Sportprogramm" aufzeichnet, gehört schon lange zu ihrem Alltag. Das mag für viele Menschen nichts Ungewöhnliches sein, ist es aber im Fall von Meyer-Brötz. Denn die lebensfrohe Dame feiert am Freitag ihren 100. Geburtstag. Sie spricht über ihr Leben im Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, ihr glückliches Familienleben und ihren Geburtstagswunsch.

