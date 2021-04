Günzburg: Hackfleischbällchen ist vermutlich ein Giftköder

Hundebesitzer findet den Fleischklops während des morgendlichen Spaziergangs mit seinem Vierbeiner. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Günzburger fand beim Gassi gehen mit seinem Hund am Donnerstagmorgen ein Hackfleischbällchen in einer Grünfläche Am Mittleren Stadtbach. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um einen Giftköder handelt. Glücklicherweise hat der Hund nichts von dem Fleischbällchen gefressen und erlitt somit keinen Schaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (zg)

