Günzburg

vor 31 Min.

Halb Polizist, halb Nazi: Foto-Protest gegen Corona-Maßnahmen bringt Mann vor Gericht

Ein Foto, das ihm via WhatsApp zugeschickt worden war, hat ein Mann aus Günzburg auf seiner Facebookseite veröffentlicht. Damit hat er sich großen Ärger eingehandelt.

Plus Der Günzburger Ladeninhaber fand einige Polizeieinsätze maßlos überzogen. Deshalb stellte er ein Bild auf seine Facebookseite - und stand jetzt vor Gericht.

Von Christian Kirstges

Wegenn des "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und dem Verbreiten eines Lichtbildes ohne Einwilligung des Abgebildeten" hat sich jetzt ein Günzburger Geschäftsinhaber vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Konkret geht es darum: Der Mann hatte im vergangenen November auf seiner Facebookseite ein Foto veröffentlicht, das mit der linken Gesichtshälfte einen Polizeibeamten in Uniform und mit der rechten einen Angehörigen der SS ebenfalls in Uniform zeigt. Am Uniformkragen des Nazis ist das Abzeichen der Schutzstaffel zu erkennen und auf der Mütze der für die SS stehende Totenkopf. Dabei steht: „Ich führe nur Befehle aus.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

