Hat ein 50-Jähriger seinen Impfausweis gefälscht?

Einer Apothekerin in Günzburg fallen Unstimmigkeiten im Impfpass eines Kunden auf. Die Polizei eröffnet ein Verfahren gegen den Mann.

In einer Apotheke am Günzburger Marktplatz wurde am Freitag ein 50-jähriger Mann vorstellig, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Da die Apothekerin laut Polizei Unstimmigkeiten im Impfausweis des Kunden feststellte, informierte diese die Polizei Günzburg.

Die Polizei Günzburg hat gegen den Mann nun ein Verfahren aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung eröffnet. (AZ)