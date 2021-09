Haushalt 2020: Günzburg kommt finanziell mit einem blauen Auge davon

Plus Ein Rekordhaushalt sollte es für die Stadt Günzburg 2020 werden, doch dann kam Corona. Kämmerin Heidi Henseler legt dem Stadtrat nun die exakten Zahlen vor.

Von Rekord zu Rekord ist der Günzburger Haushalt geeilt. 2020 sollten es 62,8 Millionen Euro sein, so die Planungen zu Beginn des Jahres. Doch dieser Rekord wurde schnell verhindert, Stichwort Corona. In der jüngsten Stadtratssitzung hat Kämmerin Heidi Henseler dem Gremium nun die Jahresrechnung für 2020 vorgestellt. Die gute Nachricht: "Die Stadt ist mit einem blauen Auge davongekommen", sagte die Kämmerin. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.