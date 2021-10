Günzburg

06:00 Uhr

Haushalt 2021: Finanziell sieht es in Günzburg besser als geplant aus

Plus Kämmerin Heidi Henseler gibt einen Zwischenbericht über den Haushalt 2021. Es gibt erfreuliche Nachrichten, aber auch ein großes Fragezeichen für 2022.

Von Michael Lindner

Haushaltsberatungen sind meist eine trockene Sache. Wochen- und monatelang wird über die geplanten Einnahmen und Ausgaben in der Kommune beraten und diskutiert und am Ende steht wie im Fall Günzburg ein mehrere hundert Seiten dickes Werk, in welchem alle Posten aufgeführt sind. Dass all diese Planungen schnell über den Haufen geworfen werden können, zeigte sich vergangenes Jahr durch die Corona-Pandemie. Und auch die Beratungen für den Haushalt 2021, der im März dieses Jahres verabschiedet wurde, sind von Unsicherheiten geprägt. Wie schnell erholt sich die Wirtschaft, mit welchen Steuereinnahmen kann die Stadt wirklich planen? In der jüngsten Stadtratssitzung legte Kämmerin Heidi Henseler einen Zwischenbericht vor - mit durchaus überraschenden Zahlen.

