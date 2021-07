Heilig-Geist-Kirche: Jakob Nistler war das Zugpferd des Sommerkonzerts

Plus Im Rahmen des Günzburger Kultursommers wurde in nur wenigen Wochen ein eindrucksvolles Konzert organisiert. Das Publikum war begeistert.

Sich faszinieren lassen von den wohlklingenden Stimmen sollten die Besucher des Konzertes in der Günzburger Heilig-Geist-Kirche. Das Ziel wurde dank hervorragend aufgestellter Künstlerinnen und Künstler absolut erreicht. Wohl keiner der Konzertbesucherinnen und -besucher, die sich nach rund eineinhalb Stunden auf den Heimweg machten, wurde ohne ein erfreutes, ja beglücktes Lächeln gesehen. Großer Applaus für jeden Vortrag signalisierte den Musikerinnen und Musikern die Anerkennung und Hochachtung des Publikums.