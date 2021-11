Günzburg

18:45 Uhr

Hillu’s Herzdropfa überzeugen mit Mundart-Comedy in Günzburg

Plus Das Komiker-Duo „Hillus Herzdropfa“ war im Günzburger Forum am Hofgarten zu Gast. Die Besucher hatten große Freude an ihrem kleinen schwäbischen Kosmos.

Von Martin Gah

Lachen ohne Ende im ausverkauften Günzburger Forum – dafür hat das Komikerpaar „Hillu's Herzdropfa“ (Hiltrud Stoll und Franz Auber) gesorgt. Ihr Dialekt ist das württembergische Alb-Schwäbisch, denn sie kommen aus dem 500-Einwohner-Dorf Justingen auf der Schwäbischen Alb. Aber auch in Bayerisch-Schwaben haben sie viele Fans durch ihre regelmäßigen Auftritte in der Fernseh-Faschingssendung „Schwaben Weiß-Blau“.

