vor 39 Min.

Günzburg: Hochkonjunktur am Wochenmarkt

Plus Viele Branchen haben die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen. Doch nicht allen ging es schlechter - wie etwa dem Günzburger Wochenmarkt.

Von Lara Schmidler

Regionale Produkte, frisches Obst und Gemüse sowie ab und zu ein Tratsch mit Bekannten – der Wochenmarkt in Günzburg erfreut sich großer Beliebtheit. Auch an regnerischen Tagen zieht er reichlich Besucher an. Dabei gelten natürlich die bekannten Vorschriften: Verkäufer wie Besucher tragen Atemschutzmasken, Wartende halten den vorgeschriebenen Abstand zueinander und an den meisten Ständen trennen Plexiglasscheiben die Betreiber von ihren Kunden. Doch wie sah der Markt in den vergangenen Wochen aus? Konnten die Händler die Auswirkungen der Corona-Krise spüren?

Günzburger Wochenmarkt: auch hier Corona-Hamsterkäufe

Ja, sagt Ursula Ochs, Verkäuferin am Stand des Landgasthofs Sonne. Das Kaufverhalten habe sich insbesondere im März und April verändert – allerdings nicht ins Negative. „Die Leute haben deutlich mehr Lebensmittel gekauft“, erzählt sie und verwendet den mittlerweile nur allzu bekannten Begriff „Hamsterkäufe“. Denn begehrt seien insbesondere haltbare Produkte wie Dosenwurst und -fleisch gewesen. Neue Kunden seien kaum dabei gewesen, stattdessen habe sich die Pro-Kopf-Menge deutlich erhöht. Genauere Zahlen möchte sie nicht nennen.

Bernd Beck Bild: Lara Schmidler

Diese Erfahrung hat auch Bernd Beck, Inhaber von Früchte Beck, gemacht. „In der Hochzeit der Krise habe ich in etwa 25 Prozent mehr verkauft als zuvor“, schätzt er. Viele neue Kunden seien dazugekommen, zudem kauften die Leute im Schnitt mehr als vor Corona. Beck erklärt sich dieses Phänomen damit, dass viele nicht in die Arbeit gehen konnten und zu Hause waren. „Gerade am Anfang haben die meisten den Supermarkt eher gemieden, mussten aber trotzdem mehr kochen als sonst.“ Da seien die Leute im Freien einfach entspannter gewesen. Er freut sich über diese Entwicklung, denn auch jetzt läuft sein Geschäft noch besser als sonst.

Günzburg: Auch am Wochenmarkt gelten Corona-Regeln

Jördig Böse hat 30 bis 40 Prozent mehr verkauft als sonst. Bild: Lara Schmidler

Auch Jördis Böse, die am Stand des Bauernhofs Geiger Käse, Eier und Nudeln verkauft, hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg der Einnahmen verzeichnet. Um 30 bis 40 Prozent habe sich der Umsatz zu Beginn der Krise gesteigert. Bei diesem Ansturm musste sie auch ab und an ihre Kunden zur Vernunft rufen. „Ich habe immer mal wieder daran erinnert, Abstand zu halten – auch heute passiert es manchmal, dass Kunden sich nicht an die Vorschriften halten, zum Beispiel keine Maske tragen. Da muss ich dann was sagen“, erzählt Böse. Inzwischen haben sich die Mengen, die die Kunden kaufen, wieder auf das gewohnte Niveau eingependelt.

Carmen Lutz, Inhaberin von Fisch & Feinkost Lutz, hat andere Erfahrungen gemacht. „Am Anfang haben die Leute deutlich weniger gekauft, es waren auch einfach weniger Besucher auf dem Markt.“ 15 bis 20 Prozent weniger habe sie zu Beginn der Krise auf dem Günzburger Wochenmarkt verkauft. Mittlerweile werde es wieder besser. „Aber langsam“, betont sie. Das Verhalten der Kunden sei insgesamt zurückhaltender geworden.

Der Günzburger Wochenmarkt ist trotz Regenwetter gut besucht. Bild: Lara Schmidler

Wochenmarkt-Kunden lassen sich von Corona nicht einschüchtern

Ganz anders sieht das Nadine Kolb. Sie geht immer gerne auf den Günzburger Wochenmarkt, wenn sie in der Stadt ist, und daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert. Heute hat die Höchstädterin ihren Sohn Moritz dabei. „Ich habe auch in den vergangenen Wochen ganz normal auf dem Markt eingekauft.“ Verunsichert sei sie da nie gewesen, Obst und Gemüse könne man ja gründlich waschen. In den Supermarkt geht Kolb auch, „aber da kaufe ich keine frischen Sachen, sondern nur Haltbares“. Auch Gertrud Wurdinger hat in den vergangenen Wochen wie gewohnt auf dem Markt eingekauft, und das auch in den gleichen Mengen. „Ich kaufe immer so viel, wie ich brauche.“

Auch die Stadt Günzburg zeigt sich, wie die Händler, zufrieden. Zu den genauen Besucherzahlen und Einkünften könne man zwar nichts sagen, jedoch habe sich die Anzahl der Stände auf dem Wochenmarkt durch die Corona-Pandemie nicht verringert.

