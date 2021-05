Hund verursacht Unfall in Günzburg: Radler stürzt und verletzt sich

Ein Hund hat in Günzburg einen Unfall mit einem Radfahrer ausgelöst. Der Mann wurde bei dem Sturz mittelschwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt die Hundehalter.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 59-jährige Radler am vergangenen Sonntag, 16. Mai, gegen 14 Uhr auf dem Radweg im Bereich der Heidenheimer Straße aus Richtung der Mooswaldseen kommend in Richtung Stadtmitte Günzburg. Zwischen dem Campingland und dem Gelände einer Baufirma schlossen er und sein 60 Jahre alter Begleiter auf einen männlichen Radfahrer und eine weibliche Radlerin auf, die offensichtlich zusammen unterwegs waren. Zwischen diesen beiden Radlern lief ein Hund, den der männliche Radfahrer an der Leine führte.

Wie die Polizei weiter berichtet, machten der 59-Jährige und sein Begleiter die vor ihnen befindlichen Radfahrer mittels Klingeln auf sich aufmerksam. Die zwei fuhren zwar daraufhin weiter rechts, aber weiterhin nebeneinander. Als die Radler von hinten überholen wollten, machte der Hund einen Satz in ihre Richtung. Der eine Radler konnte mit seinem Fahrrad abbremsen und anhalten. Der 59-Jährige bremste zwar, kam aber zu Fall und wurde mittelschwer verletzt.

An der Unfallstelle tauschten die Radler keine Personalien aus. Deshalb sucht die Polizei nun nach den Radfahrern und ihrem Hund, bei dem es sich wohl um einen grauschwarzen Husky mit zwei verschiedenfarbigen Augen handelte. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221 919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)