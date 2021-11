Polizei kontrolliert in Günzburg, Ichenhausen und Leipheim den Infektionsschutz

Mehrere Bußgeldverfahren gibt es nach Polizeikontrollen in Spielhallen und Fitnesseinrichtungen, in denen die aktuellen 2G- und 3G-Regeln nicht eingehalten wurden.

Eine Schwerpunktkontrolle der Polizei zur Überwachung der Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzbestimmungen gab es am Freitagvormittag in Günzburg, Ichenhausen und Leipheim. Die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg kontrollierten die Einhaltung der bestehenden 2G- und 3G-Regelungen. Bei der Überprüfung vor allem von Spielhallen und Fitnesseinrichtungen stellten die Beamten fest, dass die Mehrheit der Betreiber und Besucher die Infektionsschutzregeln eingehalten hatten.

Polizei entdeckt Verstöße gegen 2G- und 3G-Regeln und verhängt Bußgelder

Es gab laut Polizei jedoch auch unrühmliche Ausnahmen, bei denen die Beamten entsprechend relevante Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen feststellten. In einer Spielhalle in Ichenhausen konnte eine Angestellte keinen ausreichenden Testnachweis vorlegen. Sowohl gegen die Angestellte als auch den Betreiber der Spielhalle leiteten die Polizisten Bußgeldverfahren ein. Bei der Kontrolle eines Fitnesscenters in Ichenhausen stellten die Beamten fest, dass sowohl eine Angestellte wie auch trainierende Kunden, dort wo es gefordert ist, die notwendige FFP2-Masken nicht getragen haben. Auch hier leiteten die Beamten entsprechende Bußgeldverfahren ein. (AZ)