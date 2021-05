Fahrräder in Günzburg gestohlen, in Ichenhausen auch Werkzeuge

Die Polizei meldete mehrere Diebstähle am Wochenende in Günzburg und in Ichenhausen.

Zwei 17-jährige Schüler haben am Sonntag gegen 14.20 Uhr ihre Fahrräder am Fahrradabstellplatz des Günzburger Bahnhofes abgestellt, versperrten sie mit Kettenschlössern und kamen gegen 21.20 Uhr zurück, um nach Hause zu radeln. Die Fahrräder samt den zugehörigen Schlössern waren jedoch verschwunden. Es handelt sich um ein Sun-Bike schwarz/rot sowie um ein graues Mountainbike.



Bereits am Samstagabend zwischen 19 und 21.30 Uhr war ein Fahrrad am Günzburg Bahnhof gestohlen worden. Dabei wurde ein sehr auffälliges neonblau/neongelbes Mountainbike, mit weißblauen Reifen, im Wert von etwa 800 Euro entwendet. Das Rad war versperrt.

In der Zeit zwischen Samstag um 19.30 und Sonntag um etwa 15 Uhr sind aus einer Garage an der Straße Im Brühl in Ichenhausen zwei E-Bikes und verschiedene Werkzeuge gestohlen worden. Das Garagentor war nach Angaben des Bestohlenen geschlossen, allerdings steckte in einer Türe, die zur Garage führt, ein Schlüssel. Entwendet wurden unter anderem eine Stichsäge, ein Bohrschrauber und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden konnte noch nicht ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

