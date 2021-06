Drei Unfälle mit 20.000 Euro Sachschaden im Landkreis Günzburg

Auch kleine Unachtsamkeiten können im Straßenverkehr teure Folgen haben. In Günzburg, Ichenhausen und Leipheim ereigneten sich drei Unfälle mit hohem Sachschaden.

In Günzburg wollte eine 60-Jährige laut Polizei am frühen Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen im Kötzer Weg in ihre Hofeinfahrt abbiegen. Hierzu musste sie abbremsen. Eine ihr nachfolgende 21-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs der 60-Jährigen auf. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Beim Ausparken Auto übersehen

In Ichenhausen fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Auto in der Gartenstraße am Donnerstagvormittag rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah er einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Wagen und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Bremsendes Auto zu spät erkannt

In Leipheim gab es am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall, bei dem 6000 Euro Sachschaden entstand. Ein 23-jähriger Autofahrer musste in der Schleifstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Fahrzeug des 23-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. (AZ)