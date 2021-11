Polizei sucht Verursacher zweier Unfälle in Günzburg und Ichenhausen

In Günzburg und Ichenhausen wurden am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle begangen, deren Verursacher Unfallflucht begangen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Günzburger Stadtteil Deffingen. Dort parkte ein 34-Jähriger seinen Wagen in der Ferdinand-Porsche-Straße auf einem Firmenparkplatz. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit angefahren und beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem geschädigten Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Seitenspiegel angefahren und geflüchtet

Die zweite Unfallflucht ereignete sich gegen 9.45 Uhr in Ichenhausen. Dort fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Unterrohr kommend in Richtung Ichenhausen. Unmittelbar am Ortsschild Ichenhausen kam ihr laut Polizei offensichtlich ein Auto zu weit links entgegen. Beide Fahrzeuge streiften sich mit ihren linken Außenspiegeln. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. An dem Wagen der 68-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Angaben zu den Unfallverursachern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)