Trickbetrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Sowohl aus Günzburg als auch aus Ichenhausen erhielt die Günzburger Polizei die Nachricht, dass sich Trickbetrüger derzeit immer wieder als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben.

Am Mittwoch meldete eine 74-Jährige der Günzburger Polizei, dass sie seit etwa November 2020 wöchentlich Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern erhalten hat. Diese seien teils männlich und teils weiblich gewesen und hätten mit asiatischem Dialekt gesprochen. Die Anrufer gaben an, dass sich Viren auf dem PC der Geschädigten befinden würden. Daraufhin beendete sie jedes Mal das Gespräch.

Wöchentliche Anrufe mit falschen Aussagen über Viren auf dem PC

Dasselbe Spiel in Ichenhausen: Ebenfalls am Mittwoch erhielt dort eine 59-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der männliche Anrufer mit asiatischem Dialekt teilte in gebrochenem Deutsch mit, dass die Geschädigte ihren PC anschalten solle. Diese bemerkte jedoch, dass es sich um einen Betrug handelt, und beendete das Gespräch. (AZ)