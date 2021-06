Unter Drogen und angetrunken mit E-Scootern unterwegs

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in Günzburg und Ichenhausen gleich drei E-Scooter-Fahrer, die wohl Alkohol und Drogen konsumiert hatten.

Am Donnerstagnachmittag hielten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg in der Ulmer Straße den Fahrer eines E-Scooters an und kontrollierten ihn, da an dem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 58-Jährige Alkohol getrunken hatte. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von deutlich mehr als 1,1 Promille. Bei dem Mann veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Gegen den 58-Jährigen leiteten sie zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Auch in Ichenhausen: Fahrt mit dem E-Scooter trotz Alkohol



Ebenfalls am Donnerstagmittag in Günzburg, im Bereich der Straße „Auf der Hagenweide“, hielten Beamte den Fahrer eines E-Scooters an und kontrollierten ihn. Die Polizei ging davon aus, dass der 33-Jährige Drogen konsumiert hatte. Eine Blutabnahme soll den Verdacht bestätigen, in dem Fall erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Vermutlich unter Drogen mit dem E-Scooter unterwegs war am Donnerstagvormittag zudem ein 31-Jähriger in Ichenhausen in der Günztalstraße. Auch hier muss der Test abgewartet werden. (AZ)

