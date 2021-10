Günzburg

17:55 Uhr

Im BKH müssen geimpfte Besucher zusätzlich einen Schnelltest vorlegen

Strenge Zugangskontrollen gibt es am BKH in Günzburg. Neben dem Nachweis für eine Impfung oder Genesung müssen Besucher und Besucherinnen auch noch einen negativen Test vorweisen. Und der ist seit dieser Woche kostenpflichtig.

Plus Die Situation in der Akutgeriatrie und bislang auch der Neurologie des Günzburger BKH zeigt, wie ungerecht der Wegfall der Kostenfreiheit für Corona-Tests sein kann.

Von Till Hofmann

Wer diese Geschichte hört, schüttelt in aller Regel mit dem Kopf: Ein Familienangehöriger, hochgradig dement, liegt in der Akutgeriatrie des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg. Besuch, sagen Ärzte, ist für diese Personen wichtig und kann dazu beitragen, dass sich der Zustand wieder bessert. Also machen sich Kinder des Seniors oder der Seniorin auf den Weg in das psychiatrische Fachkrankenhaus. Sie weisen auf dem Smartphone ihren elektronisch abgespeicherten Impfnachweis vor. "Vollständiger Impfschutz", steht da. Aber das reicht nicht, erfährt ein verdutzter Besucher bei der Einlasskontrolle. Zusätzlich – so verlangt es jedenfalls das Günzburger Bezirkskrankenhaus – muss das aktuelle negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests vorgelegt werden. Erst dann ist ein Besuch möglich. Und dieser Test ist seit dem 11. Oktober kostenpflichtig.

