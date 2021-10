Im Norden Günzburgs brennt eine Industriehalle vollständig nieder

Auf über 500.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Dienstagmorgen in Günzburg bei einem Brand einer Industriehalle entstanden ist.

Gegen 5.30 Uhr wurde am Dienstagmorgen der Brand einer Industriehalle in Günzburg gemeldet. Umgehend rückten die Einsatzkräfte zur Straße Kappenzipfel aus. Beim Eintreffen der Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Ein Betreten war nicht mehr möglich, da sich in der Halle mehrere Gasflaschen befanden und sich eine Außenmauer durch die sich verbiegenden Metallträger bereits nach Außen wölbte.

Es war eine massive Rauch- und Flammenentwicklung feststellbar. Sofort begann die Brandbekämpfung von mehreren Seiten mit insgesamt sechs Schaumrohren. Die Halle, in der verschiedene Edelstahle, Schweißgeräte, Gasflaschen und mehr gelagert war, brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Sirenenalarm in Günzburg

Der Bürotrakt und weitere umliegende Gebäude konnten durch die Feuerwehr geschützt werden. Da unklar war, was sich alles in der Halle befindet und eine starke Rauchentwicklung bestand, wurde die Bevölkerung über die Warn-Apps Katwarn und Nina sowie über Sirenen gewarnt. Diese Warnung wurden gegen 7.30 Uhr wieder zurückgenommen, als klar war, dass keine giftigen oder anderweitig gesundheitsschädlichen Stoffe in der Firma gelagert wurden.

Am Einsatzort waren unter anderem die Feuerwehren Günzburg, Denzingen, Deffingen, die Fachberater des THW Günzburg und der Rettungsdienst mit zahlreichen Kräften.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm muss nun die Brandursache ermitteln, die aktuell noch nicht bekannt ist. (mit AZ)