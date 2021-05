Günzburg

In Günzburg gibt es jetzt ein Stipendium für die Musikschule

Sie trommeln dafür, dass sich Interessenten für ein Stipendium an der Musikschule Günzburg bewerben: (von links) Markus Weißenberger, Vizepräsident des Leo Clubs Günzburg und Jürgen Gleixner, Leiter der städtischen Musikschule.

Plus Die Nachwuchsorganisation des Günzburger Lions Club hat die Initiative ergriffen. Was hinter der Idee steckt und wer davon profitieren kann.

Von Till Hofmann

Jürgen Gleixner hat, das kann man getrost so formulieren, schon bessere Tage mit der städtischen Musikschule erlebt. Distanzunterricht ist beim Erlernen eines Instruments wirklich nur eine Überbrückungshilfe und keine Dauerlösung. Fehler zu vermeiden, es noch besser zu machen als zuvor, dass gelingt am ehesten dann, wenn zwischen Musiklehrer und seinen Schülern unmittelbar interagiert werden kann. Doch die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben auch vor der Günzburger Musikschule keinen Bogen gemacht. "Wir drehen alle am Rad", meint Gleixner diesen seit Monaten anhaltenden Zustand und die Auswirkung auf Lehrer, Schüler und sich selbst gleichermaßen. Einen Motivationsschub hat bei ihm nun der Leo Club Günzburg ausgelöst.

