In Günzburg werden unter der Donau Leitungen verlegt: Wie funktioniert das?

Plus Im Bereich der Flussmeisterstelle werden zurzeit Wasser-, Strom- und Gasleitungen verlegt. Warum das notwendig ist und was die gemeinsame Aktion bewirken soll.

Parallel zur Donaubrücke an der B16 läuft derzeit eine außergewöhnliche Baumaßnahme. Dort werden unter der Flusssohle der Donau im Bereich zwischen der Flussmeisterstelle und dem Auweg drei Versorgungsleitungen verlegt.