Günzburg

vor 17 Min.

In Günzburg wird der Druck auf den Wohnungsmarkt immer größer

Mehr als 21.000 Menschen leben inzwischen in Günzburg - das hat auf viele Bereiche Auswirkungen. Bei der Bürgerversammlung spricht OB Gerhard Jauernig über die Lage in der Stadt.

Von Walter Kaiser

Besondere Umstände erfordern gelegentlich besondere Maßnahmen. Deshalb fand die Günzburger Bürgerversammlung wegen steigender Corona-Zahlen nicht wie üblich im Forum am Hofgarten, sondern auf dem Freigelände neben der Bruno-Merk-Halle statt. Zwar wurden Kaffee und Tee serviert, doch so richtig warm war es am Samstagnachmittag nicht, weshalb sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit seinem Bericht ein wenig sputete. Trotz Corona sei es gelungen, Günzburg in den zurückliegenden 18 Monaten weiter voranzubringen, eine Fülle von Aufgaben stünden noch bevor. Kurz fiel die Fragerunde mit den nicht sehr zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürgern aus.

