Info-Mobil der Bahn startet am Dienstag in Günzburg

Das Bahnprojekt geht neue Wege. Das Projektteam will mit dem Infomobil den Dialog über den Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg führen.

Ein etwa 30 Quadratmeter großer Anhänger namens "Ula" ist das Herzstück des Infomobils, mit dem die Bahn interaktive Informationsmöglichkeiten sowie genügend Platz für kleine Gesprächsgruppen anbieten will. Neben klassischen Aufstellern, Videos und interaktiven Karten gibt es außerdem eine Holzsimulation für die Trassenplanung. Besucher können sogar selber versuchen eine gute Trasse für die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg planen, sagt Markus Baumann, Projektleiter des Bahnprojekts.

"Ula" kommt an diesem Dienstag von 12 bis 18 Uhr nach Günzburg auf den Lannionplatz. Dort steht das Infomobil auch am Mittwoch, 16. Juni, von 15 bis 19 Uhr und am Donnerstag, 17. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Im Infomobil gelten die üblichen Abstandsregelungen und FFP2-Maskenpflicht. (AZ)

