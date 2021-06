Integrative Wohnanlage in Günzburg weiht Neubau ein und feiert Jubiläum

Die soziale Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung des Bezirks Schwaben feiert ihr 25-jähriges Bestehen und hat ihren Neubau eingeweiht. Wer und was ist dort untergebracht?

Es gab gleich zwei Gründe zum Feiern: Zum einen das 25-jährige Bestehen der integrativen Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung in Günzburg, zum anderen die Einweihung des Neubaus. Dieser beherbergt 50 Bewohner, einen Jugendtreff sowie ein Büro der Malteser.

Gegenseitige Hilfe und Zusammenhalt über Generationen hinweg – dafür wirbt seit 25 Jahren die integrative Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung. Diesen Aspekt würdigte der stellvertretende Bezirkstagspräsident Edgar Rölz anlässlich der Jubiläumsfeier: „Danke, dass Sie jeden Tag nachbarschaftliche Solidarität vorleben“, wandte sich Rölz an die Bewohner. Er freue sich, dass trotz Corona 50 Mieter fristgerecht in den neuen Abschnitt einziehen konnten. „Die Wohnanlage ist eine Erfolgsgeschichte, die wir mit der Einweihung des Abschnitts weiterschreiben wollen“, sagte Rölz und bedankte sich bei den Kooperationspartnern des Bezirks, der Stadt Günzburg und dem Landkreis Günzburg.

Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung: Elf Bewohner der ersten Stunde

Im Juni 1996 waren die ersten Mieter in die Einrichtung eingezogen, die zu diesem Zeitpunkt 53 Wohnungen umfasste. In der integrativen Anlage leben heute noch elf der ersten Mietparteien. Damals wie heute war es das Ziel der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung, zur Entspannung des Wohnungsmarktes beizutragen. Zu diesem Zweck bietet sie in Günzburg barrierefreien und zum Teil behindertengerechten Wohnraum für Menschen mit körperlichem oder psychischem Handicap an.

Frisch eingezogen im Neubau: Jaana Kazmerski links mit Sohn Adam und die Nachbarsfamilie Trenkenschuh freuen sich über ihre neuen Fußmatten, ein Geschenk des Bezirks Schwaben. Foto: Bezirk Schwaben/Daniel Beiter

Mit dem Neubau, in den der Bezirk Schwaben neun Millionen Euro investiert hat, wächst die Wohnanlage nun auf 250 Personen an. In die neuen Räumlichkeiten umgezogen sind auch die Geschäftsräume der Malteser und des Jugendtreffs, den der Bezirk Schwaben und die Stadt Günzburg unter fachlicher Leitung der Jugendhilfe Seitz gemeinsam betreiben.

Bewohner des Neubaus nutzen das bestehende Angebot der Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung: Dazu gehört etwa, dass sich Pflegebedürftige einen Hausnotruf installieren und bei Bedarf frische Mahlzeiten bringen lassen können. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Pflegedienst eigener Wahl zu beauftragen. Bewerbungen für frei werdende Wohnungen werden weiterhin entgegengenommen. Weitere Informationen bietet die Website der Stiftung unter www.bezirk-schwaben.de/simnacher-stiftung.de (AZ)