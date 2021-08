Günzburg

13:13 Uhr

Ist das der große Bauernmarkt in Günzburg?

Ein einziger Fierant hatte am Samstag im Dossenbergerhof in Günzburg seinen Stand aufgebaut und bot frisches Obst und Gemüse an. Das war der ganze Bauernmarkt.

Plus Samstags in Günzburg: Der Bauernmarkt im Dossenbergerhof besteht an diesem Tag aus einem einzigen Stand. Das wirft Fragen auf.

Von Till Hofmann

Am Dienstag ist Markttag in Günzburg. Da ist die Innenstadt recht belebt. Das wussten die Querdenker, die eine Zeitlang jeden Dienstag in Günzburg ihre wöchentliche Demonstration veranstalteten (inzwischen findet sie am Donnerstag in Burgau statt). Das wissen die Vertreter politischer Parteien, die, wenn sie im Bundestagswahlkampf wochentags in der größten Stadt des Landkreises einen Stand aufbauen, dieses am Dienstag tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen