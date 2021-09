Jahrzehntelange Tradition ist zu Ende: Günzburger Hotel-Restaurant Zettler ist zu

Plus Der Betrieb ist für die Inhaber nicht mehr rentabel. Viele bedauern die Schließung als großen Verlust. Es gibt offenbar bereits Pläne, was hier künftig stehen soll.

Auf der Internetseite deutet nichts darauf hin, dass hier eine jahrzehntelange Tradition zu Ende gegangen ist. Es steht nichts von einer Schließung, vielmehr gibt es noch Kontaktdaten und den Link zur Zimmerbuchung. Doch wer beim Günzburger Hotel Zettler online reservieren will, erhält stets den Hinweis: "Belegt". Wer dem Link zum laut Homepage "ausgezeichneten Restaurant" folgt, liest: "Liebe Gäste, unser Restaurant ist aktuell geschlossen. Sobald wir wieder öffnen, erfahren Sie es hier! Ihr Team vom Restaurant Zettler." Doch öffnen wird es wohl nicht mehr. Der Parkplatz vor dem Gebäude unweit des Gerichts ist verwaist.